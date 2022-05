VIDEO Palermo-Virtus Entella 2-2: gol e highlights del retour match del Barbera

Gli highlights di Palermo-Virtus Entella 2-2. La compagine di Baldini vola alle Final Four dei playoff di Serie C. Rivi le emozioni del retour match del Barbera: dal doppio vantaggio dei liguri alla rimonta rosanero firmata Soleri-Fella

Gara al cardiopalma quella vissuta al "Renzo Barbera", nel retour match del secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C, Palermo-Virtus Entella. In uno stadio gremito in ogni ordine di posto, la compagine di Baldini conquista l'accesso alle Final Four degli spareggi promozione di Lega Pro, dove nel doppio confronto, in programma mercoledì 25 e domenica 29 maggio, sfiderà la FeralpiSalò.