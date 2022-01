VIDEO Palermo, “vietato fermarsi”: le immagini dell’allenamento diretto da Baldini

Il video della seduta di allenamento diretta dal nuovo allenatore del Palermo, Silvio Baldini, pubblicato sui canali social del club

Il Palermo allenato da Silvio Baldini prosegue il suo percorso di lavoro ad alta intensità in vista del debutto in campionato con il nuovo tecnico. Dopo il rinvio della seconda giornata del girone di ritorno della Serie C, disposto dalla Lega Pro in ragione dell'emergenza Covid-19, la compagine rosanero tornerà in campo il prossimo 16 gennaio. Fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", De Rose e compagni sfideranno il Taranto dell'ex Andrea Saraniti.