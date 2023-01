VIDEO Palermo, verso l’Ascoli: lavoro in palestra per la squadra di Corini

Prosegue la preparazione del Palermo alla sfida contro l'Ascoli, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Cino e Lillo Del Duca" e valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Dopo la doppia seduta di ieri, la squadra di Eugenio Corini ha svolto anche questa mattina un lavoro di attivazione e circuit training in palestra. Di seguito, il video pubblicato dal club di viale del Fante attraverso i propri canali social.