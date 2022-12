VIDEO Palermo, verso il Benevento: la conferenza stampa integrale di Eugenio Corini

Giornata di conferenza stampa per il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, che alle 12:45 ha presentato il match contro il Benevento, in programma allo Stadio "Ciro Vigorito" alle ore 18:00. Di seguito il video integrale delle dichiarazioni rilasciate dal coach di Bagnolo Mella ai microfoni della stampa presente presso lo Stadio "Renzo Barbera", in vista della sfida contro la formazione di Fabio Cannavaro, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B.