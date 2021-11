VIDEO Palermo U15, vittoria e vetta conquistata: i festeggiamenti dei baby rosanero

Il Palermo Under 15 trionfa per 2-0 nel match casalingo contro la Virtus Francavilla

I Giovanissimi del Palermo hanno battuto per 2-0 la Virtus Francavilla per la settima giornata del campionato Under 15 Nazionale. I gol di Reggina e Vaccaro hanno regalato il primato del Girone F ai rosanero, che nel post gara hanno esultato in maniera vistosa negli spogliatoi. Il filmato caricato su Instagram da parte di uno degli accompagnatori, ha ripreso i baby rosa esultare e cantare, per un successo di carattere e molto significativo.