VIDEO Palermo, triangolare Legends e creators al centro sportivo CFA: gli highlights

Domenica 7 aprile 2024, una data storica per il Palermo. Il Palermo City Football Academy, il primo centro sportivo di proprietà del club rosanero in oltre 120 anni di storia, ha aperto ufficialmente i battenti con una cerimonia di inaugurazione, alla presenza del management di Palermo FC e City Football Group, di rappresentanti delle Istituzioni politiche e sportive, oltre alle "Vecchie Glorie" che hanno raggiunto il capoluogo siciliano lo scorso weekend. Per celebrare questo momento storico, la società di viale del Fante ha organizzato anche un triangolare tra le stesse "Legends" ed i creators di tutta Italia. Protagonisti, fra gli altri, Pastore, Amauri, Migliaccio, Simplicio, Sorrentino, Amelia e Berti. Di seguito, gli highlights pubblicati dal club rosanero.