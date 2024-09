VIDEO Palermo, “This is where i belong”: svelata la terza maglia Puma 2024/2025

Il Palermo ha svelato la terza maglia Puma per la stagione 2024/205 attraverso il secondo capitolo della campagna video “This is where i belong”. Una campagna che celebra "la passione per i colori rosanero come un luogo ideale nel mondo, dove tutti i tifosi possono sentirsi a casa, anche lontani da Palermo o anche senza essere palermitani". Dopo il primo atto a New York e il secondo a Manchester, con il terzo capitolo "si torna a casa", con la storia di Amina: una ragazza tunisina che si trasferisce a Palermo in cerca di fortuna per inseguire i suoi sogni: qui, grazie a nuovi amici e all’accoglienza della città, si mette alla prova con la sua passione per la pasticceria e vince la sua sfida trovando un nuovo equilibrio, una nuova vita e una nuova casa. "Sacrificio, determinazione, gioco di squadra: valori universali che, dalla storia di Amina, diventano quelli di chi scende in campo con questa maglia e di chiunque – indossandola – li fa propri", scrive la società rosanero. Il Palermo ha deciso di riutilizzare lo storico logo, con l'aquilotto stilizzato all’interno di un rombo, che poi cambiò nel 1987, dopo la rinascita del club. Di seguito, il video pubblicato sui canali social ufficiali dal club di viale del Fante.