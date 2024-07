VIDEO Palermo, “This is where i belong”: svelata la nuova maglia away

Il Palermo svela la seconda maglia per la stagione 2024/205 nel secondo capitolo della campagna video “This is where i belong”.

Il Palermo ha svelato la maglia “away” per la stagione 2024/205 attraverso il secondo capitolo della campagna video “This is where i belong”. Una campagna che “vuole identificare la passione rosanero come un luogo ideale in cui sentirsi a casa. Non importa dove siamo, da dove veniamo: la nostra fede, rappresentata dalla maglia rosanero, è il luogo a cui apparteniamo, il nostro posto nel mondo. Finchè indossiamo questa maglia, sappiamo di essere nel luogo giusto, ‘a casa’, che sia il Barbera, un salotto a Palermo o un bar dall’altra parte del mondo”, scrive la società rosanero. Di seguito, il video pubblicato sui canali social ufficiali dal club di viale del Fante.