VIDEO Palermo, test con la Primavera della Viterbese: guarda gli highlights

Si è concluso con un allenamento congiunto con la Primavera della Viterbese il ritiro a Roma del Palermo. Al Centro Sportivo "Giulio Onesti" il test è terminato con il risultato di 13-0 in favore dei rosanero. In rete, in ordine: Sala, Di Mariano, Di Mariano, Brunori, Segre, Valente, Brunori, Brunori, Segre, Di Mariano, Di Mariano, Saric, Saric.