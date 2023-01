VIDEO Palermo, proseguono i lavori per il centro sportivo: dirigenti City Group a Torretta

Proseguono i lavori a Torretta per la costruzione del nuovo centro sportivo del Palermo. "Filo d’erba dopo filo d’erba, il Centro Sportivo di Torretta prosegue spedito verso la sua nascita", ha scritto il club di viale del Fante attraverso i propri canali social. "Ieri i dirigenti di City Football Group sono venuti a trovarci per seguire l’avanzamento dei lavori: gettate le fondamenta del corpo atleti, livellate le quote dei campi di calcio, tutto pronto per i muri e i solai e gli impianti di drenaggio delle acque. Presto il Palermo avrà una nuova casa, bellissima. Un sogno che prende vita sotto i nostri occhi".