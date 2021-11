VIDEO Palermo-Paganese, Filippi alla vigilia: guarda la conferenza stampa integrale

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Palermo alla vigilia del match in programma al "Renzo Barbera"

Poco meno di ventiquattro ore e sarà Palermo-Paganese, gara valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Diversi i temi trattati dal tecnico rosanero Giacomo Filippi, che ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida contro gli uomini di Gianluca Grassadonia, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": fischio d'inizio alle ore 14:30.