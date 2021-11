VIDEO Palermo-Paganese, Accardi e Filippi in mixed zone dopo il successo

Il video della conferenza stampa integrale del tecnico del Palermo Giacomo Filippi e del difensore Andrea Accardi

Terzo successo di fila per gli uomini di Giacomo Filippi . Il Palermo , fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", ha battuto la Paganese grazie alle reti messe a segno da Giuseppe Fella , Edoardo Soleri e Matteo Brunori . Tre punti preziosi che permettono alla compagine rosanero di volare momentaneamente a -1 dal Bari capolista, in campo oggi ad Andria.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico Filippi e da Andrea Accardi al termine del match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Per il difensore palermitano, tornato in campo dopo un lungo periodo di stop, è la fine di un incubo.