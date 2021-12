VIDEO Palermo-Monopoli 2-1: De Rose e Filippi in mixed zone dopo la vittoria

Il video della conferenza stampa integrale del tecnico del Palermo Giacomo Filippi e del capitano Francesco De Rose

Due a uno. E' questo il risultato finale maturato domenica sera fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera". Una vittoria, quella conquistata in extremis dal Palermo contro il Monopoli in occasione della sfida valevole per la diciassettesima giornata di Serie C, ottenuta grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Nicola Valente e nella ripresa da Matteo Brunori. Un successo sofferto, voluto e pesantissimo, con la compagine rosanero ora al secondo posto della classifica del Girone C.