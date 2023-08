Le dichiarazioni di Eugenio Corini al seguito dell'amichevole vinta per 5-1 del suo Palermo contro il Melita

Il Palermo ha vinto per 5-1 il match amichevole contro il Melita. Ha aperto le marcature per i rosa il capitano Brunori, seguito dal raddoppio di Di Mariano, tris e poker firmati Soleri e quinto gol firmato Valente. Per la formazione maltese lo splendido gol su punizione di Motta.