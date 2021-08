Le parole del tecnico rosanero Giacomo Filippi e dell'attaccante, Matteo Brunori, al termine del match vinto contro il Latina

Il Palermo ha superato per 2-0 il Latina nella gara valida per la 1a giornata del campionato di Serie C (girone C). Al termine del match sono intervenuti in conferenza stampa mister Giacomo Filippi e l'attaccante rosanero Matteo Brunori.