VIDEO Palermo, il sogno Champions League: Delio Rossi e quella squadra da favola

"Cronache di spogliatoio" omaggia e racconta così la stagione in cui il Palermo di Delio Rossi sfiorò la qualificazione in Champions League

L'anticamera di un sogno. Viaggio di palpiti, emozioni, amore e fierezza. Il Palermo di Delio Rossi che conciliava gioco, risultati e spettacolo. Una squadra capace di esprimere un calcio armonioso, propositivo e totale. Automatismi e sincronismi che rasentavano spesso la perfezione. Il 4-3-1-2 (o 4-3-2-1 ) come marchio di fabbrica, pressing alto, spinta propulsiva degli esterni bassi sulle corsie, vocazione all'inserimento degli intermedi, creatività e qualità tecnica tra le linee. Leader tecnici o carismatici, campioni o potenziali tali, prototipi di talento purissimo ancora in cerca d'autore.

