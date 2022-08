VIDEO Palermo, i nuovi acquisti al bar dello stadio. Di Mariano: “Abbonatevi!”

Banconisti... per un giorno. I nuovi acquisti del Palermo - Jacopo Segre, Leo Stulac, Davide Bettella e Francesco Di Mariano - hanno raggiunto questa mattina il "Renzo Barbera", protagonisti di un simpatico siparietto presso il bar dello stadio, in compagnia di alcuni tifosi. "Quando dicevano 'l'arrivo di Di Mariano ti fa fare più abbonamenti' intendevano letteralmente: li fa lui. E nel frattempo Segre, Stulac e Bettella si trasformano in perfetti banconisti", ha scritto il club di viale del Fante sui propri social, allegando il video in questione.