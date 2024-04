VIDEO PALERMO, GUARDA IL PRIMO ALLENAMENTO DI MISTER MIGNANI

Oggi pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera" primo allenamento in rosanero per l’allenatore Michele Mignani. La squadra, in vista della sfida contro la Sampdoria, in programma sabato pomeriggio alle ore 16:15, ha svolto un’attivazione ed un lavoro tattico sulla fase di non possesso. Di seguito, il video pubblicato dal club di viale del Fante: