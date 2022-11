VIDEO Palermo, Elia inizia la riabilitazione: “Lavoro per tornare più forte di prima”

Salvo sorprese, dunque, il numero 77 del Palermo non tornerà in campo nel corso della stagione corrente. Elia è stato operato lo scorso 4 novembre a Roma, presso Villa Stuart, dal prof. Mariani. L'intervento è perfettamente riuscito, con il calciatore che ha già iniziato il percorso riabilitativo, come reso noto dallo stesso attraverso il proprio account Instagram. "La strada è ancora lunga, ma lavoro ogni giorno al massimo per cercare di rientrare più forte di prima!", ha scritto l'esterno rosanero.