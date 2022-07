VIDEO Palermo, ciclone Brunori: rivedi i 29 gol in rosanero del bomber di Baldini

La strepitosa stagione in maglia rosanero del bomber italobrasiliano di proprietà della Juventus. Ventinove gol in stagione per l'attaccante della compagine allenata da Silvio Baldini, che lo scorso 12 giugno ha conquistato la promozione in Serie B in una esaltante cavalcata nei playoff di Serie C. Rivedi tutte le perle del classe 1994, primo obiettivo di mercato del direttore sportivo Renzo Castagnini, che vuole riportare l'attaccante a vestire la maglia del Palermo FC anche per le prossime stagioni, con il club di viale del Fante che negli scorsi giorni ha ufficialmente fatto il suo ingresso nella galassia del City Football Group.