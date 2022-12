VIDEO Palermo: “Caro 2022, sei stato un anno memorabile”. Ecco il best moment

Il 2022 volge al termine ed è tempo di bilanci. Un anno che Palermo ed il Palermo non dimenticherà. Dal Covid, ai risultati altalenanti, passando per una promozione in Serie B che a gennaio sembrava tutt'altro che certa. Una vera e propria rinascita. Una cavalcata straordinaria culminata con quel rigore realizzato da Matteo Brunori in occasione della finale playoff tra Palermo e Padova. E col trionfo fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera".