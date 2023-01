VIDEO Palermo, Brunori segna direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo

Penultimo giorno del ritiro a Roma del Palermo F.C. prima del ritorno in Sicilia in programma la mattina del 7 gennaio. Sui propri canali social, il bomber rosanero Matteo Brunori si è messo in mostra calciando con l'esterno destro in rete direttamente dalla bandierina. Questo il video dell'esecuzione seguito dalla solita esultanza dell'italo-brasiliano: