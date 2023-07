Il Palermo alloggerà in Trentino Alto-Adige da questa domenica 9 luglio fino al 4 agosto. Inizia dunque ufficialmente il ritiro dei rosanero in vista del prossimo campionato di Serie B, con l'obiettivo fissato che è quello della promozione in massima serie. La formazione e lo staff di Eugenio Corini al completo sono arrivati questa mattina alla sede di Ronzone per cominciare il ritiro dopo i tre giorni di Veronello.