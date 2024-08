VIDEO Palermo, Blin lancia la maglia a una bambina: rissa tra tifosi rosanero a Cremona

Zero a uno. È questo il risultato finale maturato martedì sera allo Stadio “Zini” tra Cremonese e Palermo. Una vittoria, la prima conquistata dai rosanero in questo avvio di stagione, in parte rovinata da quanto avvenuto al termine della sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie BKT. Nel settore ospiti, infatti, è scoppiata una rissa tra alcuni tifosi del Palermo. Gli scontri sarebbero nati dopo che il centrocampista Alexis Blin ha lanciato la sua maglia ad una bambina presente sugli spalti, rubata - però - da un uomo. Una volta individuato il responsabile, è scattato un vero e proprio parapiglia con calci, pugni ed uso di bastoni. Il giocatore, notato quanto è successo, ha deciso di donare alla bambina una nuova maglia.