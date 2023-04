VIDEO Palermo-Benevento, gol e highlights: Farias risponde a Sala, il Var ferma Broh

Il Palermo di Eugenio Corini non va oltre il pari contro il Benevento, ultima della classe in Serie B. I padroni di casa passano in vantaggio con Marco Sala al minuto 11 del primo tempo, al minuto 28 il gol dell'1-1 siglato da Farias. Nel finale, la rete di Broh annullata dal VAR. Matteo Brunori e compagni, dunque, restano a due punti dalla zona playoff e dall'ottavo posto occupato attualmente dalla Reggina.