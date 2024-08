VIDEO Palermo, allenamento a porte aperte al Barbera e bagno di folla per i rosanero

Seimila tifosi presenti al primo allenamento a porte aperte al "Renzo Barbera". Numeri significativi, con i supporters rosanero che hanno riempito la Curva Nord, abbracciando la squadra in vista della seconda trasferta di fila in questo avvio di stagione. Sabato sera, infatti, il Palermo affronterà alla "Cetilar Arena" il Pisa di Filippo Inzaghi. Per l'occasione, dopo un avviamento motorio e tecnico, la squadra guidata da Alessio Dionisi ha effettuato esercitazioni sulla fase difensiva 10 vs 7 e 11 vs 11. A concludere la seduta una partita 11 vs 11 a campo intero. Di seguito, il video della seduta.