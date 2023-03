VIDEO Palermo a Girona, Corini incontra Michel: scambio di maglie tra i due tecnici

Palermo in ritiro in Spagna durante la sosta per le nazionali. La compagine di Eugenio Corini, dal 21 e fino al 25 marzo, sarà ospite della "consorella" Girona al centro sportivo "La Vinya". Nel terzo giorno di allenamento per i rosanero, il tecnico Corini ha incontrato il suo collega spagnolo, Michel. Scambio di maglie e foto di gruppo per i due e rispettivi staff.