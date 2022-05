VIDEO MotoGP Mugello, Fabio Quartararo con la maglia del Palermo: “Andiamo in B!”

Anche il Campione del Mondo di MotoGp, Fabio Quartararo, ha caricato i rosanero in vista della sfida di questa sera, direttamente da Mugello

Sale l'attesa per il match di ritorno tra Palermo e Feralpisalò, in programma questa sera alle 20:30 allo stadio "Renzo Barbera". Dopo lo 0-3 dell'andata, deciso dalle reti di Brunori, Floriano e Soleri, le squadre torneranno il campo per il secondo confronto che decreterà chi potrà accedere all'ultimo atto degli spareggi promozione. Per l'occasione, l'impianto sportivo del capoluogo siciliano, sarà vestito a festa come già accaduto - rispettivamente - contro la Triestina e la Virtus Entella. Ad accogliere le squadre, infatti, ci sarà un "Renzo Barbera" totalmente sold out, a testimonianza del grande fermento che si respira nelle ultime settimane in città. A fare il proprio in bocca al lupo agli uomini di Baldini, direttamente da Mugello, anche il Campione del Mondo di MotoGp Fabio Quartararo: siciliano d'origine, ma nato in Francia.