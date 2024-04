VIDEO, Mignani verso Cosenza-Palermo: guarda la conferenza stampa integrale

Vicina all'archivio la prima vera settimana intera dell'era Mignani, preceduta dal pareggio fra le mura del "Renzo Barbera" contro la Sampdoria, il Palermo si appresta ad affrontare il Cosenza nel match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B. La partita è in programma sabato 14 aprile, alle ore 16:15, allo Stadio "Gigi Marulla". All'antivigilia della gara, il tecnico Michele Mignani è intervenuto in conferenza stampa. Diversi i temi trattati dall'allenatore del Palermo: dall'ultima prestazione offerta di recente dalla compagine siciliana, che occupa il sesto posto in classifica, ai giocatori cardine della squadra. Di seguito, il video integrale pubblicato dal club di viale del Fante.