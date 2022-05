VIDEO FeralpiSalò-Palermo 0-3: gli highlights della semifinale d’andata dei playoff

Gli highlights di FeralpiSalò-Palermo 0-3, gara d'andata delle semifinali playoff di Serie C, andata in scena al "Lino Turina" di Salò. Rivi le emozioni match: dal doppio vantaggio rosanero con i gol di Brunori e Floriano, alla perla di Soleri

Un tris d'assi rosanero quello calato da Brunori , Floriano e Soleri , che non lascia scampo alla formazione gardesana allenata da Vecchi , nella serata magica a tinte rosanero del "Lino Turina" di Salò. Zero a tre per la compagine allenata da Baldini . E' questo il risultato che al termine dei 95' minuti di gioco premia la banda di capitan De Rose e compagni, facendo esplodere di gioia i 525 supporters rosanero, accorsi dalla Sicilia per sostenere e supportare la squadra siciliana.

Palermo che già al termine della prima frazione di gioco ha messo una seria ipoteca sul match d'andata contro la FeralpiSalò, con un "uno-due" micidiale, prima con il gol messo a segno dal solito Matteo Brunori, che al 43' realizza la sua ventisettesima rete in campionato (la seconda in questi playoff). A chiudere la prima frazione di gioco sul 2-0 per la formazione rosanero ci pensa Roberto Floriano, che in pieno recupero, sigla il gol raddoppio per gli uomini di Baldini, grazie alla preziosa imbucata in area confezionata per l'occasione da Samuele Damiani, autore di una prestazione magistrale in terra Lombarda. A sugellare la perfetta serata per la compagine rosanero, l'ennesimo rigore parato da Samuele Massolo, che dagli undici metri non si lascia bucare da Miracoli, ipnotizzando il numero 9 della formazione di Vecchi e sigillando il risultato sul 2-0 per i siciliani. Ma all'86' la perla della serata, con Soleri che mette il sigillo finale in una partita praticamente perfetta, che dai venti metri inventa un gol al volo dopo una spizzata di Gregorio Luperini. Il Palermo chiude dunque il primo atto contro la FeralpiSalò con un perentorio 0-3, tra gli applausi a scena aperta degli oltre cinquecento tifosi presenti nel settore ospiti del "Lino Turina".