Vicenza, l’ex Palermo Stoppa: “Non guardiamo classifica. Obiettivo? Primo posto…”

Parola a Matteo Stoppa. Giunto in Sicilia quando Silvio Baldini e Renzo Castagnini erano ancora in carica nei rispettivi ruoli, il ragazzo non è stato ritenuto pronto e funzionale al progetto tecnico nell'immediato dal nuovo allenatore, Eugenio Corini che decise di metterlo nella lista dei partenti, sfoltita egregiamente da Leandro Rinaudo, direttore sportivo della prima squadra, coadiuvato dal polo di riferimento dell'area scouting della nuova proprietà, Luciano Zavagno. Oggi in forza al Vicenza, il trequartista molto dotato sul piano tecnico, abile nell'uno contro uno ed in sede di rifinitura ha concesso un intervista alle colonne del Corriere del Veneto-Bassano e Vicenza. Di seguito le parole dell'ex rosanero: