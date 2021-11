Vicenza, esonerato il ds Magalini: ufficiale l’accordo con l’ex Palermo Balzaretti

Il Vicenza ha interrotto il rapporto con il direttore sportivo Giuseppe Magalini. La squadra è a forte rischio retrocessione e fin qui ha vinto un solo match in Serie B. Balzaretti è stato scelto come sostituto ed è arrivata l'ufficialità in...

Il Vicenza sta vivendo un avvio stagionale disastroso. La squadra ha finora vinto un solo match in serie B e dovrà al più presto invertire la rotta per provare a risalire la china ed evitare la retrocessione. Diverse vicissitudini societarie stanno inficiando il rendimento, con il direttore sportivo Giuseppe Magalini che in accordo con la società ha deciso di interrompere il rapporto lavorativo.

La società veneta si è subito messa al lavoro con l'obiettivo di trovare al più presto un profilo di livello che possa sostituire al meglio il direttore sportivo che ha salutato il Vicenza. Le attenzioni del patron Renzo Rosso si sono fin da subito rivolte a un profilo estremamente interessante e di prospettiva che ha avuto modo nel recente passato di farsi notare come commentatore. La figura di spicco prende il nome di Federico Balzaretti, ex terzino di Roma e Palermo tra le altre, che dopo ottime stagioni vissute in maglia rosanero è stato flagellato da infortuni importanti che ne hanno precluso la conferma ai massimi livelli. Il classe '81 vanta un'esperienza manageriale in seno alla Roma di Pallotta, quale componente del comparto scouting della società capitolina e successivamente di responsabile del monitoraggio dei calciatori in prestito di proprietà del club giallorosso.

In serata è arrivata l'ufficialità dell'accordo, che sarebbe un biennale a partire dalla giornata odierna. Di seguito il comunicato della società veneta.

La società LR Vicenza comunica che il sig. Federico Balzaretti ha sottoscritto un accordo biennale con il club biancorosso nel ruolo di Direttore Sportivo, a partire dalla data odierna. Balzaretti, classe 1981, nella carriera da giocatore ha vestito le maglie di Roma, Palermo, Fiorentina, Juventus, Torino, Siena e Varese registrando 221 presenze in Serie A, 130 in Serie B e 44 in Serie C e 16 in Nazionale, conquistando l’argento agli Europei 2012. Dal 2015 al 2019 ha ricoperto un ruolo dirigenziale nell’area sportiva dell’AS Roma, come responsabile dei giocatori in prestito, e nella stagione 2017/2018 come vice direttore sportivo, operando nel mercato italiano ed internazionale a fianco del ds Monchi. A Federico Balzaretti il benvenuto nella famiglia biancorossa e i migliori auguri per questa nuova avventura”.