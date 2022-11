Vicenza, Baldini verso l’esonero: anche l’ex Palermo Balzaretti in discussione

In seguito ad una partenza in campionato non entusiasmante per il retrocesso Vicenza, nel girone A di Serie C, le maggiori cariche tecniche e dirigenziali sono attualmente messe sulla graticola. Su tutte la figura di Francesco Baldini, allenatore della squadra veneta capace di totalizzare soli 17 punti nelle prime 12 giornate di campionato, ed oggi ferma al decimo posto in classifica. Piazzamento altamente deludente per una compagine ambiziosa e desiderosa di tornare in cadetteria.