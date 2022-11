Vicenza, allenatore cercasi: in lizza per la panchina anche Oddo, Stellone e Iachini

Il Club desidera ringraziare mister Baldini e il suo staff per la serietà e l’impegno dimostrati durante il lavoro svolto in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale.

Il candidato principale per la panchina, secondo quanto riportato da "GdV", resta quello di Massimo Oddo. Ma sono diversi i nomi in lizza. Il club veneto sta sondando gli ex Palermo Roberto Stellone e Beppe Iachini, quest'ultimo reduce dall'esperienza in Serie B sulla panchina del Parma. Ma tra i profili vagliati c'è anche quello di Pasquale Marino: un'idea suggestiva per cui si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.