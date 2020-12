Vibonese-Palermo, il ds Condò: “Partita difficile, la mia sui rosanero. Abbiamo un obiettivo”

Parola a Luigi Condò.

Diversi sono stati i temi trattati dal direttore sportivo della Vibonese, intervenuto ai microfoni di ‘Time Sport’, in onda su ‘Radio Time’: dalla sfida contro il Palermo di Roberto Boscaglia, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Luigi Razza”, agli obiettivi della compagine calabrese. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Sappiamo di incontrare una formazione forte, una squadra costruita per i piani alti della classifica. Sappiamo di andare incontro ad una partita molto difficile. Il nostro obiettivo? Pensare in positivo fa sempre bene, ma siamo consapevoli della nostra dimensione. Ci sono società blasonate, se andiamo ad analizzare l’importanza delle società e delle loro rose si vede che è un campionato difficilissimo, credo non abbia niente a che fare con gli altri due gironi di Serie C. Ci sono piazze come Palermo, Terni, Catania, Bari, Avellino o Catanzaro, la nostra ambizione, quindi, è quella di cercare di mantenere la categoria. Il girone di ritorno sarà completamente differente, tante società si rinforzeranno, dobbiamo essere consapevoli di dover affrontare ogni gara al massimo delle nostre potenzialità e cercare di fare più punti possibili”, ha spiegato.

“Abbiamo giovani di grande valore e in queste settimane non sono mancate le richieste – ha detto Condò, come riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta del Sud’ -. Alcune sono importanti ma dobbiamo rimanere concentrati sul campionato. Prima della sosta mancano ancora due partite e puntiamo a fare meglio possibile per chiudere in bellezza il 2020. Stiamo preparando questa partita al solito modo, come facciamo sempre. Sappiamo che sarà un match difficile perché il Palermo è una delle squadre più forti del girone. I tanti palermitani in organico? Credo che faccia piacere a tutti affrontare la squadra dove si è cresciuti calcisticamente. Il piacere è doppio per chi è palermitano. Mi auguro che diano ancora di più rispetto alle altre partite proprio per il fatto di essere degli ex”, ha concluso.