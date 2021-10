Vibonese-Palermo, il doppio ex De Sensi: “Promozione? C’è tempo per recuperare”

Il Palermo si proietta alla sfida di domenica pomeriggio in casa della Vibonese, i rosanero sono alla ricerca della prima vittoria esterna ancora un tabù dopo 10 turni. Sul match del “Luigi Razza” si è espresso un doppio ex come...

Mediagol (bf) ⚽️

Il Palermo si proietta alla sfida di domenica pomeriggio in casa della Vibonese, i rosanero sono alla ricerca della prima vittoria esterna ancora un tabù dopo 10 turni. Sul match del "Luigi Razza" si è espresso un doppio ex come Pietro De Sensi che, nel corso dell'intervista concessa a 'Il Giornale di Sicilia', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Eccone uno stralcio.

"Sembra che nelle ultime partite la Vibonese si stia riprendendo, dopo un inizio disastroso. Ma ha obiettivi totalmente diversi dal Palermo, che giustamente prova e ha le pretese di arrivare in alto, oltre ad avere le potenzialità per farcela. La Vibonese è una squadra da salvezza tranquilla, sulla carta l’ago della bilancia pende a favore del Palermo e non potrebbe essere altrimenti. A Vibo Valentia non credo che il Palermo andrà a trovare un ambiente particolarmente ostile. È una piazza tranquilla. Promozione? Ancora è presto, anche se il Bari sta andando alla grande. C’è tempo per recuperare, è vero che stanno avendo una buona marcia, ma il campionato è lungo per poter pensare che la corsa alla promozione sia già chiusa".