Vibonese-Palermo, Fella e Silipo i migliori: le pagelle dei quotidiani

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo e al tecnico Giacomo Filippi dopo la sfida contro la Vibonese

Il Palermo di Giacomo Filippi ha sfatato il tabù trasferta superando per 3-1 in trasferta la Vibonese, nella gara valida per l'11a giornata del campionato di Serie C. I rosanero, dopo l'iniziale vantaggio dei padroni di casa, sono riusciti a imporsi grazie ai primi due gol in campionato di Giuseppe Fella e alla rete nel finale di Soleri. Prestazione a due facce quella offerta dagli uomini di mister Filippi che dopo un primo tempo poco convincente, hanno azzannato l'avversario e portato a casa tre punti importanti.