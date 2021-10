Vibonese-Palermo, domani Filippi in conferenza stampa: live su Mediagol.it

Il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida contro la Vibonese, nel turno valido per l'11ª giornata del girone C di Serie C: dichiarazioni live su Mediagol.it

Il Palermo torna in campo dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro la Virtus Francavilla, ottenuta grazie alla rete di Matteo Brunori. La sfida del "Renzo Barbera" è stata utile per ridare linfa alla squadra dopo l'imbarazzante sconfitta per 3-0 subita contro la Turris, adesso ad attendere gli uomini capitanati da Francesco De Rose c'è la trasferta contro la Vibonese. Intanto domani, sabato 23 ottobre, il tecnico Giacomo Filippi interverrà in conferenza stampa alla vigilia della gara in programma domenica alle ore 21.00, allo Stadio "Renzo Barbera", nel turno valevole per l'undicesima giornata del Girone C di Serie C: dichiarazioni live su Mediagol.it a partire dalle 13:30.