Vibonese-Palermo, cercasi primo successo esterno: i precedenti del match

Il Palermo sarà ospite della Vibonese nella gara valida per l'undicesimo turno del campionato di Serie C (girone C)

Il Palermo di mister Giacomo Filippi si proietta alla sfida di campionato in casa della Vibonese. Trasferta ostica per i rosanero che non sono ancora riusciti ad ottenere tre punti lontano dal 'Barbera', calabresi sono in ripresa e lo si vede dalle ultime tre uscite in cui non hanno subito reti. Il match tra i rosanero e i calabresi si gioca per la terza volta in assoluto, nelle precedenti due occasioni ossia quelle della stagione 2020/21 si chiuse sullo 0-0. Zero reti, dunque, segnate nelle uniche due volte in cui le compagini si sono affrontate, la speranza per gli uomini di Filippi è quella di invertire questo trend e di ritrovare il primo successo esterno.