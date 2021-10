Vibonese, Ds Condò: “Palermo squadra forte. Danneggiati dall’arbitraggio”

Il Palermo ha trovato un successo fondamentale in rimonta contro la Vibonese. Una vittoria che permette alla squadra di Giacomo Filippi di trovare continuità e di centrare la tanto agognata vittoria in trasferta. Dal canto suo la Vibonese ha...

Il Palermo ha trovato un successo fondamentale in rimonta contro la Vibonese. Una vittoria che permette alla squadra di Giacomo Filippi di trovare continuità e di centrare la tanto agognata vittoria in trasferta. Dal canto suo la Vibonese ha fornito una buona prova nei primi 45 minuti, cedendo alla distanza, in seguito ai due gol ravvicinati di Giuseppe Fella in avvio di ripresa. La sconfitta dei calabresi è stata analizzata nella giornata odierna dal direttore sportivo Luigi Condò che ha rilasciato in esclusiva delle dichiarazioni ai microfoni di tuttoc.com.