Verso Palermo-Sassuolo, i precedenti dell’arbitro Maresca contro i rosanero

L'arbitro della sezione di Napoli ha diretto 5 sfide del Palermo in carriera

Domenica al "Renzo Barbera" andrà in scena Palermo-Sassuolo, l'arbitro designato per questa sfida è Fabio Maresca della sezione di Napoli. Il suo bilancio per i rosanero è tendenzialmente positivo con 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.