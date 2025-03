Verso Palermo-Cremonese: i precedenti dell’arbitro Collu contro i rosanero

I precedenti dell'arbitro Collu con i rosanero. Venerdì dirigerà il match Palermo-Cremonese di Serie BKT

⚽️ 13 marzo - 10:24

L'arbitro designato per il match valevole per la 30° giornata di Serie BKT sarà Giuseppe Collu. Il bilancio di Collu con il Palermo è tendenzialmente positivo: 3 vittorie e una sconfitta.

L'ultimo precedente in Serie BKT contro i rosanero è risalente alla stagione 23/24, quando l'arbitro diresse la sfida tra Palermo Pisa, terminatosi 3-2 per i siciliani: in questa partita l'arbitro sardo estrasse un cartellino rosso a Marin che spianò la strada alla vittoria dei rosanero.

L'arbitro della sezione di Cagliari diresse inoltre 2 match in terza serie contro i rosanero: contro il Monopoli in Coppa Italia e contro la Juve Stabia in campionato, in entrambi i casi il Palermo ne uscì vittorioso.

L'ultimo precedente di Collu contro i rosanero è stato contro il Napoli in Coppa Italia il 26 settembre, sfida terminatosi 5-0 per i partenopei, in questa occasione il direttore di gara si rese protagonista di una prestazione mediocre: manca un rigore per i siciliani e l'espulsione di Aljosa Vasic suscitò molte perplessità alla stampa e ai tifosi.

Il bilancio per quanto riguarda la squadra ospite è di una vittoria e una sconfitta.