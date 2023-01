Verre: “Palermo? Non ho avuto dubbi, ieri debutto top. Tutto sul mio ruolo”

Parola a Valerio Verre . Il nuovo centrocampista del Palermo , prelevato nell’attuale sessione di calciomercato e invernale, a titolo temporaneo dalla Sampdoria, è intervenuto in sede di conferenza stampa di presentazione in quel del Renzo Barbera. L’ex Roma e Pescara può davvero rappresentare un profilo di alto lignaggio per gli attuali standard del campionato di Serie B . Di seguito le parole del fantasista capitolino:

“Sensazioni ed emozioni al ritorno? La scelta è stata semplice, la piazza la conosco bene e conosco il valore. Non ho avuto dubbi. Quando alle spalle di un club così prestigioso c'è una società come il City Football Group é tutto più semplice. Poi la vittoria di ieri è stata il top per la mia prima. Obiettivo? Consolidare la categoria che è la prima cosa, come lo è anche la Reggina che è la gara alla quale dobbiamo guardare. Non ho sentito nessuno dei miei ex compagni in rosanero di 9 anno fa. Mio ruolo. Ultimamente ho giocato sulla trequarti qui è un centrocampo che ruota, non ci sono ruoli fissi ed io mi metto a disposizione del mister.”