Verre: “Palermo, che carattere. Corini top. Sogno scudetto? Nulla è impossibile”

"Ogni tanto divento matto. Mi faccio gli affari miei e anche se gli altri mi parlano, io non ascolto. Insomma quando me va male scapoccio. Alessandra me lo ripete sempre che sono testardo". Così Valerio Verre , intervistato ai microfoni de "La Repubblica". Diversi i temi trattati dal centrocampista del Palermo , approdato nel capoluogo siciliano nel corso della sessione invernale di calciomercato: dagli obiettivi personali, alla differenza tra il Palermo dei record di Beppe Iachini e quello di Eugenio Corini . Di seguito, le sue dichiarazioni.

OBIETTIVI E DIFFERENZE - "Il salto c’è stato: ho tanta A e B con due promozioni sulle spalle, ho vestito l’azzurro con tutte le Under. In quanto allo scudetto, il nostro mondo regala gioie anche inimmaginabili. Nulla è impossibile. Non ho ancora trent’anni, sono sceso di categoria per riprendermela, un passo indietro per farne due in avanti. Che differenza tra il Palermo dei record di Iachini e quello di Corini? Quello di Iachini era formato da gente di serie A. Eravamo i più forti e si è visto. Ora dobbiamo dimostrare di esserne all’altezza. Chissà, potremmo diventare ugualmente grandi. Della squadra apprezzo il carattere, la voglia di vincere. Non è da tutti recuperare come abbiamo fatto a Cittadella e con il Modena".