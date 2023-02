Verre: “Ci rode, dobbiamo avere più personalità. Il gol e i tifosi…”

"Come a Trapani in finale playoff, quando la palla è a centrocampo i portieri stanno un po' più avanti. Quando si gioca quel pallone c'è poco da pensare, nemmeno ho guardato il portiere. È stata una traiettoria perfetta ed è finito il pallone sotto al sette ed è stato bello così”. Lo ha detto Valerio Verre , intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Frosinone .

“Playoff? Siamo consapevoli dei margini di crescita. A fine partita avevamo un po' di rodimento perché nel secondo tempo ci siamo abbassati - ha proseguito il centrocampista del Palermo, autore dell’1-0 -. Il Frosinone non è primo per caso, è normale che prima o poi il gol te lo trova. Dobbiamo avere più personalità anche per chiudere prima le partite. Il pubblico ci ha dato una spinta incredibile. Quando sono arrivato mi hanno spiegato la crescita della squadra ma ancora non siamo all'apice. Comunque ci potremmo togliere tante soddisfazioni in futuro. Ho sempre giocato da interno sinistro nella mia carriera, ma mi metto dove vuole il mister".