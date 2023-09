Venezia-Palermo, Vanoli: “Con i piedi per terra possiamo sognare. Sulle più forti…”

"Giusto che tutti diano una mano per raggiungere qualcosa di importante. Ambire a traguardi importanti? Non mi voglio nascondere. Ho detto che insieme a questi ragazzi dobbiamo chiedere a un sogno, gli obiettivi si raggiungono solo lavorando. Da marzo siamo stati bravi con il lavoro e siamo arrivati fino ai playoff. Ho visto che il Palermo ha sbagliato l'ultima in casa. Bisogna essere umili e guardare la realtà. Ho sempre detto a società e ragazzi che ho una squadra di valore. Lavorando con i piedi per terra dobbiamo sicuramente sognare. Le squadre che possono andare in Serie A sono altre. Una la incontriamo stasera, poi ci sono squadre come Cremonese, Sampdoria, Parma e lo Spezia anche se per ora è in difficoltà"