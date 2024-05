Venezia-Palermo, settore ospiti: ecco quanti tifosi rosanero allo Stadio “Penzo”

I biglietti per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Venezia e Palermo , in programma questa sera alle ore 20.30 allo stadio "Pier Luigi Penzo", sono stati messi in vendita sul circuito VivaTicket nella giornata di giovedì dalle ore 12:00 alle ore 19.00. Poco il tempo a disposizione, che potrebbe avere condizionato la prevendita, come riportato l'edizione odierna del "Corriere dello Sport". Ciò nonostante, saranno poco più di trecento i tifosi rosanero presenti a Venezia .

Si tratta, in base alle restrizioni, di tifosi non residenti nella provincia del capoluogo siciliano e in possesso della Siamoaquile Card, il programma di fidelizzazione del club. "Molti arriveranno dal Centro e Nord Italia. In ogni caso, anche questa volta il Palermo avrà lontano dalle mura amiche il sostegno dei propri tifosi. Un leitmotiv in questa stagione. I supporter rosanero hanno sempre risposto 'presente' piazzandosi al secondo posto (in vetta la Samp) nella classifica di B relativa al numero di tifosi in trasferta", conclude il noto quotidiano.