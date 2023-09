Venezia-Palermo, quote dei bookmakers: Vanoli favorito su Corini. Il segno X…

Equilibrio e leggeri favori del pronostico per i veneti da parte dei bookmakers in vista della sfida di Serie B tra Venezia e Palermo.

E' tutto pronto per la sfida tra Venezia e Palermo , valevole per la settima giornata di Serie BKT 2023-2024, in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Pier Luigi Penzo". Archiviate le tre vittorie di fila conquistate contro Reggiana , Feralpisalò e Ascoli , seguite dalla sconfitta rimediata venerdì sera al "Renzo Barbera" contro il Cosenza , gli uomini di Eugenio Corini sono a caccia di riscatto e conferme.

Di fronte, la squadra guidata da Paolo Vanoli, fra le favorite per la promozione, che lo scorso weekend non è andata oltre lo 0-0 contro il Brescia. Dodici i punti ottenuti fin qui dal Venezia, frutto di tre vittorie e tre pareggi. Sette i gol siglati in sei partite, appena due le reti subite, così come il Palermo.