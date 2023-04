Venezia-Palermo, quote bookmakers: rosa sfavoriti al “Penzo” X e segno 1…

Intanto, la gara d'andata - in scena lo scorso 27 novembre allo Stadio "Renzo Barbera" - è terminata con una vittoria per 1-0 in favore del Venezia grazie alla rete siglata al minuto 65 da Pohjanpalo. La prossima sarà la sfida numero 44 tra Venezia e Palermo in Serie B: il bilancio è equilibratissimo e vede 14 vittorie per i lagunari, 15 per i rosanero e 14 pareggi. Secondo i bookmakers, il Palermo non parte con il favore del pronostico. Il segno 1 è proposto 2.20 da Snai e Goldbet. L'eventuale successo della compagine siciliana, invece, è quotato fra 3.50 e 3.60. Mentre l'X oscilla fra 3.05 e 3.20. Il segno Gol tra 1.82 e 1.90; No Gol tra 1,85 e 1.90.