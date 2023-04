Venezia-Palermo, Johnsen: “Rimpallo fortunato sul mio gol, poi il loro portiere…”

Dennis Tørset Johnsen , attaccante del Venezia autore di una magnifica prestazione fondamentale per la conquista dei tre punti contro il Palermo , ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa nel post partita:

"Il primo gol? Ho approfittato del rimpallo fortunato, ma ho colto anche la posizione del portiere del Palermo e sono riuscito a segnare. Questa è sicuramente la mia miglior prestazione, ma i margini di miglioramento restano. I tifosi del Venezia sono fondamentali, soprattutto in questo momento. Sappiamo che è stata un'annata fin qui difficile, ma ora è l'occasione giusta per venire allo stadio. Speriamo che vengano in tanti a sostenerci. Dal punto di vista personale, sia col Como, sia col Palermo, mi sono sentito al massimo della forma. A livello di squadra penso che abbiamo fatto bene. Mancata esultanza sul 2-1? Avevo capito che c'era stato un movimento scoordinato e sono passato davanti al giocatore, ho tentato comunque il tiro ma avevo intuito di essere in fuorigioco".